 بلعيد :”شرف كبير حمل قميص الخضر وهذا ما طلبه مني بلماضي  “

أبدى المدافع الجديد لـ “الخضر” زين الدين بلعيد فخره الكبير اثر دعوة الناخب الوطني جمال بلماضي لأل تربص له استعدادا لمواجهة النيجر.

وقال زين الدين بلعيد في تصريح لـ “النهار” خلال المنطقة المختلطة بسيدي موسى “شرف كبير التحاقي بالمنتخب الأول، وخاصة اللاعبين الذي سهّلوا لي مهمة الاندماج”

وأضاف بلعيد “ان شاء الله سأكون سببا في استدعاء بقية اللاعبين المحليّين، نملك لاعبين خارج البلد و الداخل الذي اتمنى لهم الاحتراف”.

كما اردف لاعب اتحاد العاصمة “بلماضي تكلّم معي و طلب مني العمل بشكل جدي و متواصل حتى اثبت للجميع”.

وختم “لا أملك اي اتصال من قبل أندية خارج الجزائر و سنرى ما سيكشف عنه المستقبل، نتمنى الاحتراف حتى تسهل لنا مأمورية الالتحاق بالمنتخب الاول”.

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