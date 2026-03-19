بلعيد: “قدمنا أحد أسوأ مستوياتنا في مواجهة شباب بلوزداد”

عبّر مدرب أولمبي الشلف، عبد الحق بلعيد، عدم رضاه التام عن آداء فريقه في المواجهة التي جمعتهم أمس الأربعاء بشباب بلوزداد.

وصرح المدرب بلعيد، عقب هزيمتهم بهدفين مقابل هدف: “أتأسف على الآداء الذي ظهرنا به ضد شباب بلوزداد، ربما هي أسوأ مباراة بالنسبة لنا”.

كما أضاف: “كنا قادرين على الظهور بوجه أفضل، والمواصلة على نفس الديناميكية من النتتائج الايجابية”.

وتابع مدرب أولمبي الشلف، عبد الحق بلعيد: “للأسف الفريق مر جانبا، وعلينا مواصلة العمل لتحسين آدائنا مستقبلا”.