بلعيد :” كل لاعب في الجزائر يحلم بالاحتراف في الخارج “

أكد زين الدين بلعيد لاعب اتحاد العاصمة رضاه التام عما قدمه في الشان رغم أن التتويج ذهب لصالح السنغال”.

وقال زين الدين بلعيد خلال الندوة الصحفية اليوم “كان الأمر صعب علينا خسارة نهائي الشان في بلادنا، مردودي أظن انه كان لابأس به و المدرب كان راض عني، للأسف لم أتواجد في التشكيلة المثالية”.

كما أضاف عن إمكانية احترافه مستقبلا “لا يوجد في البطولة الوطنية لاعب لا يحلم بالإحتراف في الخارج”.

وأردف عن مباراة الغد أمام لوبوبو الكونغولي “نتمنى أن نقدم دورة جيدة، خاصة وانه بجانبنا مدرب يملك خبرة كبيرة”

وختم “اطلب من الأنصار الوقوف بجانبنا في مختلف البطولات، وأتمنى أن نسعد بإنجاز ما في نهاية الموسم”.

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