بلعيد: لجنة خاصة بالصيرفة الإسلامية لمتابعة التوصيات

قال المندوب العام للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية رشيد بلعيد، أنه سيتم إنشاء لجنة خاصة بالصيرفة الإسلامية على مستوى الجمعية. بمشاركة بنك الجزائر وشركات التأمين وبورصة الجزائر.

وأكد المشاركون في يوم إعلامي حول الصيرفة الإسلامية، على ضرورة تعزيز الإطار القانوني الخاص بهذا النمط من التمويل. ومواصلة توسيع الشبكة البنكية الخاصة به وتعزيزها بقنوات توزيع رقمية.

كما أوصى المشاركون بتطوير الإطار التشريعي الخاص بالصيرفة الإسلامية. لاسيما ما يتعلق بالتمويل المصغر المطابق للشريعة الإسلامية من أجل المساهمة في تطوير النشاطات الإقتصادية الرامية لخلق القيمة المضافة ومناصب الشغل.

ولفت المشاركون في توصياتهم الختامية كذلك إلى ضرورة تشجيع منتجات الإدخار التي توفرها بنوك الساحة. من خلال إجراءات مرافقة وتحفيز. مبرزين أهمية مواصلة المسعى الذي أطلقته السلطات العمومية لضمان حياد النظام البيئي بين المنتجات التقليدية والمنتجات الإسلامية.

وأضاف بلعيد، أنه سيتم متابعة توصيات اللقاء، عن طريق لجنة خاصة بالصيرفة الإسلامية على مستوى الجمعية، بمشاركة بنك الجزائر وشركات التأمين وبورصة الجزائر. كما تم التطرق إلى التطور الذي شهدته الساحة المالية في مجال الصيرفة الإسلامية. حيث تم إبراز الإنجازات المسجلة. وكذا دور بنك الجزائر في تجسيدها مع تسليط الضوء على التأمين التكافلي.

وأشار إلى أن عدد الشبابيك التي تقدم خدمات المالية الإسلامية بلغ إلى غاية 31 أكتوبر الفارط 469 شباك فيما قدرت الودائع بحوالي 50 مليار دج.

من جهته، قال عضو الهيئة الوطنية الشرعية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية سعيد بويزري، أن الصيرفة الإسلامية في الجزائر تشهد تطورا على الرغم من حداثة التجربة. داعيا إلى رفع الصعوبات التي تواجه تطويرها وتلك المسجلة على المستويين التكويني والتقني.

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