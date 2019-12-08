قال المرشح للإنتخابات الرئاسية، عبد العزيز بلعيد، اليوم الأحد، أنّه خلال تنشيطه للحملة الإنتخابية طيلة 21 أنّه اكتشف الكثير من الخبايا التي تخص المجتمع الجزائري.

وخلال نزول بلعيد ضيفا على قناة “النهار”، أكّد المرشح للرئاسيات أنه اكتشف العديد من الامور وذلك بعد الإحتكاك المباشر مع كامل اطياف المجتمع.

وأكّد ابن مدينة مروانة أنه طيله نضاله السياسي وهو يحارب الفساد بشتى أنواعه، مشيرا إلى أنه لم يشارك العصابة في فسادها طلية عقدين من الزمن.

وأعرب مرشح حزب المستقبل على اندهاشه من بعض المناطق والولايات التي زارها، للمشاكل التي تعانيها في شتى المجالات.

أين صرّح بأنه كان لديه تصور في ذهنه لبعض الولايات بأنها تنعم وتتوفر على كل متطلبات الحياة في حكم العصابة.

إلاّ أن بعد زيارة الأخير لهذه الولايات تفاجأ من حال ومستوى هذه المناطق المواطن، حيث أنها تفتقر لسبل الحياة والمواطن بها لايملك أدنى مستويات العيش الكريم.

كما قال في ذات السياق أن برنامجه ستكون هناك إضافات جديدة وخاصة في الشق الإجتماعي، والذي جاء بعد ثمرة إحتكاكه مع الكثير من أطياف وشرائح المجتمع.

وبخصوص حملته الإنتخابية أكد أنّها كانت ناجحة بإمتياز لحد الأن ولقيت ترحابا وصدى كبيرا لدى الجزائريين.