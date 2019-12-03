بلعيد: لو كان بومدين حياً لما وصلنا إلى هذا الحال

قال المترشح للرئاسيات المقبلة، عبد العزيز بلعيد، أن الرئيس الراحل هواري بومدين لوكان حيا، لما ترك البلاد تصل إلى ما هي عليه الآن.

وأضاف بلعيد، خلال تجمع شعبي في قالمة، أن بومدين له من الحنكة والتصرف، ما كان كفيلا لتجنيب البلاد أي أزمة.

وتأسف المترشح لرئاسيات 12 ديسمبر، على حال البلاد اليوم، بعدما تم في العشرية الأخيرة، تكسير كل ما بناه الرئيس الراحل هواري بومدين، حسبه.

ووعد بلعيد، في حال إنتخابه رئيسا، بالمجيء للولاية يوم 27 ديسمبر، للإحياء ذكرى وفاة بومدين والذي قال عنه أنه عاش نظيفا ومات نظيفا، وكانت لديه من الرجلة ما كنا نتباهى به عبر الدول.

ومد بلعيد يده للشعب قائلا: “يداي أمامكم نظيفتان، وقلبي نظيف، وسأحاول أن أعيش نظيفا بينكم”.