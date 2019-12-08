بلعيد: ليس لدينا بديل غير الانتخابات

قال المترشح للرئاسيات عبد العزيز بلعيد أنه في كل خطاباته كان يبعث برسالة للمقاطعين اهمهما ليس لدينا بديل غير الانتخابات.

وأضاف عبد العزيز بلعيد في برنامج “مع الرئيس” أن الانتخابات هي الحل الوحيد للخروج من الازمة التي تعيشها البلاد وعلى الشعب تحمل مسؤوليته فيها.

واكد بلعيد أنه لابد من فتح حوار مع كل الأطراف لأن حل كل أزمة ينتهي بالجلوس على طاولة الحوار.

واشار المترشح للرئاسيات ان أجرى ازيد من 120 حوار على المستوى الوطني وتنقل إلى 27 ولاية.

كما تنقل مناضليه إلى باقي الولايات لإقناع الشعب بالإنتخاب.