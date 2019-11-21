بلعيد: مهما إختلست العصابة فإن خيرات البلاد تبقى قائمة

أكد مرشح رئاسيات 12 ديسمبر، عبد العزيز بلعيد، من تلمسان، أنه مهما إختلست العصابة، فإن خيرات البلاد تبقى قائمة.

وأضاف مرشح جبهة المستقبل، أن برنامجه الإنتخابي، يعتمد على الفلاحة والصناعة التحويلية الغذائية والسياحة.

وأورد ذات المتحدث، أن تلمسان منطقة نموذجية، تزخر بالفلاحة والسياحة، ووعد سكانها في حال إنتخابه، بتدعيمها بمصانع تحويلية غذائية.

وتحدث بن فليس، عن العصابة التي إختلست الملايير، وتركت الشعب يعاني، خاصة في المناطق الريفية والنائية، والتي تفتقر للغاز والكهرباء والنقل وغيرها.

مضيفا بأنه قد تم تحويل مبالغ مالية ضخمة لبعض المنشآت في مختلف الولايات، وقاموا بتضخيم فواتيرها، مؤكدا أن المشكل في بلادنا، هو مشكل تسيير ونظافة يد وإخلاص.

وأورد المترشح، أن برنامج يعتمد على مضاعفة عدد البلديات، لفتح آفاق للقرى والمناطق النائية، ودفع عجلات النمو والإقتصاد بعمليات أساسها الإنسان.

كما تطرق بلعيد إلى موضوع إنتشار الإسمنت على حساب الأراضي الزراعية، في حين يتم تخصيص مبالغ ضخمة لإستصلاح الأراضي في الصحراء.

وتحدث عن شباب برنامج “لونساج”، بعدما ركزت على مشاريع لا تدر على البلاد بالفائدة، وتحول حاملوها إلى ضحايا للنظام الفاسد والعدالة، مقابل تهميش الكفاءات الجزائرية.