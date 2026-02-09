بلعيد: “نطمح لبلوغ أبعد حد في كأس العالم”

أبدى الدولي الجزائري، ولاعب شبيبة القبائل، زين الدين بلعيد، طموحه في بلوغ أبعد حد من نهائيات كأس العالم 2026، رفقة المنتخب الوطني.

وصرح بلعيد، خلال مشاركته في استعراض مجسم كأس العالم بالجزائر: “أشكر رئيس الجمهورية على هذا الاستقبال”.

كما أضاف المدافع الدولي الجزائري: “نتمنى اسعاد الجمهور الجزائري، بالذهاب إلى أبعد حد في نهائيات كأس العالم”.

يذكر أن زين الدين بلعيد، شارك أمس الأحد، في عرض مجسم كأس العالم، بالجزائر، والذي جرى بحضور رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وعدد من نجوم المنتخب الوطني.