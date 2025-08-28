بلعيد: “نطمح لتحقيق أول فوز على ملعبنا في مواجهة خنشلة”

أبدى مساعد مدرب أولمبي الشلف، عبد الحق بلعيد، عزم فريقه على تحقيق اول فوز لهم داخل الديار هذا الموسم، بمناسبة مباراتهم المقبلة ضد اتحاد خنشلة.

ونقلت الصفحة الرسمية لأولمبي الشلف، تصريحات عبد الحق بلعيد، في هذا الخصوص، أين قال: “مباراتانا المقبلة ضد اتحاد خنشلة، ستكون الاولى على ملعبنا”.

كما أضاف: “نحضر كما ينبغي، وثقتنا كبيرة في لاعبينا، ونتمنى تحقيق أول فوز بملعبنا، والذي يمنحنا ثقة أكبر، تحسبا للمباريات المقبلة”.

وتابع عبد الحق بلعيد: “نعد الأنصار بتقديم أفضل ما لدينا من أجل حصد النقاط الثلاث التي تسعدهم، وننتظر دعمهم الكبير”.

يذكر أن أولمبي الشلف، يستقبل فريق اتحاد خنشلة، يوم السبت المقبل، برسم الجولة الثانية من البطولة المحترفة.