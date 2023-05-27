بلعيد: “هدفنا اسعاد جمهور اتحاد العاصمة وكل الشعب الجزائري”

أكد قائد اتحاد العاصمة، زين الدين بلعيد، عزمه رفقة زملائه، على اسعاد الشعب الجزائري، في مواجهة يانغ أفريكانز، ضمن ذهاب نهائي كأس الكاف.

وصرح بلعيد، اليوم السبت، في الندوة الصحفية الخاصة بهذه المباراة: “فريقنا اتحاد العاصمة معروف على الساحة الإفريقية بمشاركاته العديدة”.

كما أضاف مدافع الاتحاد: “نتمنى أن يكون هذا النهائي من نصيبنا حتى نتمكن من اسعاد جمهور اتحاد العاصمة وكل الشعب الجزائري”.

يذكر ان مبارة ذهاب نهائي كاس الكاف، والتي ستجمع يانغ أفريكانز التنزاني، بضيفه اتحاد العاصمة، مقررة يوم غد الأحد.