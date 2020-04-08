بلعيد وأعضاء حزبه يتبرعون بمبلغ مالي لمكافحة وباء كورونا

قام أعضاء المكتب الوطني لجبهة المستقبل، و على رأسهم رئيس الحزب بلعيد عبد العزيز، بالتبرع بمبلغ مالي في الحساب البريدي الخاص باستقبال تبرعات كورونا.

وحسب بيان للحزب، تبرع أعضاء الحزب ورئيسه والمجموعة البرلمانية، بالإضافة إلى عدد من إطارات الحزب، للمساهمة في جهود مكافحة وباء فيروس كورونا.

وحث الحزب كل مكاتبه الولائية، على الانخراط في كل عمل تضامني وتوعوي، من شأنه أن يساعد ويساهم فى المحاربة والقضاء على هذا الفيروس الخطير.

كما نوه أعضاء الحزب، بالدور والجهد الكبير الذي يقوم به الأطباء، وكل موظفي قطاع الصحة، مناضلي جبهة المستقبل، وكل الجيش الأبيض من أجل تخطي هذه المحنة.

وأشاد الحزب، بالمجهودات التي يقوم بها أعوان النظافة والوقاية، وقاموا بتحية رجال الأمن على الدور الكبير الذي يقومون به، من أجل تطبيق الاجراءات الوقائية والالتزام بالحجر الصحي.

وفي الأخير، وجه أعضاء الحزب، تحية تقدير واحترام لرجال الإعلام، على المساهمة الايجابية في توعية المواطنين، والابتعاد على التهويل، والمساهمة في زرع الطمأنينة في أوساط الجزائريين.