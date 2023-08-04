بلعيد وبلقاسمي يندمجان في تحضيرات سوسطارة

عاد الثنائي زين الدين بلعيد و اسماعيل بلقاسمي إلى أجواء التحضيرات رفقة فريقهما إتحاد العاصمة اليوم الجمعة.

وجرت التدريبات بملعب عمر حمادي ببولوغين وسط ظروف جيّدة و معنويات مرتفعة، تحت قيادة المدرب المخضرم عبد الحق بن شيخة.

ونشرت إدارة إتحاد العاصمة صورا للثنائي، المتالق الموسم الماضي خاصة الكابيتانو بلعيد، الذي أدى موسم استثائي على طول الخط، اختتمه برفع التاج القاري.

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