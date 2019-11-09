بلعيد يتجول في شوارع ومقاهي إليزي ويلتقط صورا مع المارة

قام رئيس جبهة المستقبل والمترشح للرئاسيات، عبد العزيز بلعيد، صباح اليوم السبت، بجولة ميدانية قادته لمختلف مقاهي وشوارع مدينة إليزي.

كما قام بلعيد، بزيارة لبعض شيوخ وأعيان المنطقة بمقر سكنائهم.

وفاجأ بلعيد، المواطنين بدخوله لأحد المقاهي بوسط مدينة إليزي، والجلوس معهم وهو يحتسي القهوة مع تبادل الحديث مع الحاضرين.

كما قام بلعيد، بالتقاط صور سيلفي مع العديد من المواطنين الذين كانوا بالمكان.

وختم بلعيد جولته بزيارة عدد من شيوخ وأعيان المنطقة بمقر سكناهم، وتبادل الحديث حول وضع الجزائر وحلول الخروج من الأزمة.