بلعيد يتحدث بحسرة عن ما فعلته العصابة بالجزائريين

تأسف مرشح الرئاسيات، عبد العزيز بلعيد، على الحالة التي آلت إليها الجزائر، بعد أن عاثت العصابة فيها فسادا.

وقال في تجمع شعبي، نشطه مساء اليوم بولاية أم البواقي، أن العصابة تسلطت لسنين على الشعب، أخذت الأموال واختلست وبذرت.

وأضاف “العصابة كسرت الإنسان والمؤسسات، وكل ما يدل على قوة الجزائر وشعبها”.

وأشار مرشح الرئاسيات، أن الجزائر تحتاج لإعادة بناء الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة، وترميم الدمار الذي خلفته العصابة.

وأورد أن الرئيس لا يستطيع الترميم والبناء دون مرافقة الشعب له، موضحا أن أولى خطوات بناء البلاد تكون بالتوجه لصناديق الاقتراع.