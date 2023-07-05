بلعيد يتلقى عرضا من بلجيكا واللاعب يفضل “الليغ1”
كشفت مصادر إعلامية أوروبية، أمس الثلاثاء، عن تلقي المدافع الدولي ونادي إتحاد العاصمة، زين الدين بلعيد، عرضا للاحتراف في أوروبا خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
وحسب ما كشفه الصُحفي البلجيكي ومراسل شبكة “RMC” الفرنسية ببلجيكا، ساشا تافوليري، فإن مدافع لياسما بلعيد قد تلقى عرضا من نادي كلوب بروج البلجيكي.
وأضاف المصدر، أن النادي البلجيكي قدم عرضا بقيمة 500 ألف أورو لإدارة الإتحاد، وراتب سنوي صافي قدره 300 ألف أورو لمدافع الخضر، ولمدة 3 سنوات قادمة.
كما أوضح ذات المصدر، أن قائد إتحاد العاصمة يفضل الاحتراف في البطولة الفرنسية، الموسم المقبل، إذ يتواجد ضمن اهتمامات فريقين ينشطان في “الليغ 1”.
🇩🇿🔵⚫️ Le #Clubbrugge a bien transmis une offre de 500K€ à l’#USMAlger pour le défenseur central droitier de 24 ans, Zineddine #Belaid. Les Blauw & Zwart proposent un contrat de 3 ans à l’International Algérien avoisinant les 300K€ brut/an.
🇫🇷 Fort d’autres intérêts notamment… pic.twitter.com/tCT3OMGv5Q
— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 4, 2023
#UPDATE
❌🇧🇪🗣️ Contacté, le #Clubbrugge dément avoir fait une offre pour l’International Algérien.
🇩🇿 Du côté de Zineddine #Belaid, on maintient qu’il y a bien une proposition parvenue de la part du club belge.
🇫🇷💬 Pour rappel, la préférence du défenseur central algérien va… https://t.co/oxrKZBxwop pic.twitter.com/Z600EWDZ9M
— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 5, 2023