بلعيد يتلقى عرضا من بلجيكا واللاعب يفضل “الليغ1”

كشفت مصادر إعلامية أوروبية، أمس الثلاثاء، عن تلقي المدافع الدولي ونادي إتحاد العاصمة، زين الدين بلعيد، عرضا للاحتراف في أوروبا خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وحسب ما كشفه الصُحفي البلجيكي ومراسل شبكة “RMC” الفرنسية ببلجيكا، ساشا تافوليري، فإن مدافع لياسما بلعيد قد تلقى عرضا من نادي كلوب بروج البلجيكي.

وأضاف المصدر، أن النادي البلجيكي قدم عرضا بقيمة 500 ألف أورو لإدارة الإتحاد، وراتب سنوي صافي قدره 300 ألف أورو لمدافع الخضر، ولمدة 3 سنوات قادمة.

كما أوضح ذات المصدر، أن قائد إتحاد العاصمة يفضل الاحتراف في البطولة الفرنسية، الموسم المقبل، إذ يتواجد ضمن اهتمامات فريقين ينشطان في “الليغ 1”.