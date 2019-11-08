بلعيد يثني على مواقف الجيش من الازمة السياسية

قال المترشح للرئاسيات عن جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد ان الجيش المؤسسة الوحيدة التي بقيت واقفة والضامن الوحيد لحماية الجزائر ووحدة أرضها وشعبها.

وفي تجمع شعبي بإليزي قال بلعيد يجب بناء اقتصاد حقيقي في الجنوب لان كل خيرات البلاد تاتي من الجنوب.

وأردف انه كل من مواطن يذهب للانتخاب يوم 12 ديسمبر هو المواطن الوطني هو حامي الجزائر وسلف الشهداء والمجاهدين.

وقال ان الدستور هو المظلة الوحيدة لحماية الجزائر والخروج من الازمة الحالية ولا يجب الخروج عن الحل في اطار الدستور.

واضاف انه يجب تاجيل كل الاضرابات والمشاكل الاجتماعية الى بعد انتخاب رئيس شرعي للبلاد للنظر فيها كون الوضع الذي تمر به الجزائر لا يسمح بذلك

وقال بلعيد، ان الجزائر لديها امكانيات مالية وتحتاج فقط الى تسيير حقيقي وانسان نظيف لبناء دولة قوية تحمي ابنائها

انطلقة حملة الانتخابية ستكون من الجنوب وبالتحديد من ولاية ادرار، واردف ، ان الجزائر في مفترق الطرق وعلى الشعب اختيار احسن ابنائه يوم 12 ديسمبر للخروج من الازمة.

وقال ان الانتخابات الرئاسية ستكون حاسمة احتكمو الا ضميركم ولا تنتظرو اوامر من احد مثل بعض الاشخاص.

واختتم بلعيد كلامه بالقول: العصابة رحلت لكن للأسف لم نجد بعد حل للازمة التي تمر بها الجزائر.