بلعيد يدخل مفكرة العربي القطري

كشف الإعلام القطري عن دخول مدافع إتحاد العاصمة زين الدين بلعيد مفكرة الأندية القطرية بفضل المشوار الطيب الذي يقدّمه رفقه فريقه اتحاد العاصمة.

وقال موقع “WIN WIN ” القطري، أن المسؤولين عن نادي العربي القطري سيربطون الاتصالات بمناجير الدولي الجزائري بلعيد لجس نبضه حول استعداده لحمل قمص النادي وخوض أول تجربة احترافية له على صعيده الشخصي.

كما أكد المصدر، أن المدرب يوسن علي أعطى الضوء الأخضر للتعقاد مع قائد “سوسطارة” الذي يتجّه بخطى بثابتة لحمل التاج الإفريقي.

ويتواجد بلعيد على رادار عدد من الأندية الأوروبية عل غرار تولوز الفرنسي الذي يراقبه عن بعد. إلى جانب عدد من الأندية الناشطة في الليغ 2.

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