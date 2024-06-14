بلعيد يراوغ الأهلي المصري ويقرر الإحتراف بأوروبا

أكدت تقارير إعلامية أوروبية، اليوم الجمعة، أن المدافع الدولي الجزائري، ونادي إتحاد العاصمة، زين الدين بلعيد، قرر الإحتراف بأوروبا، بداية من الموسم المقبل.

بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من الإنضمام إلى نادي الأهلي المصري، الموسم المقبل، مقابل 750 ألف دولار، حسب ماكشفته تقارير إعلامية مصرية مؤخرا.

كشف الصحفي موقع “FOOT MERCATO”، سانتي أونا، عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، أن إدارة نادي كاي سانت تروند البلجيكي، توصلت لإتفاق مع نظيرتها بنادي إتحاد العاصمة، للتعاقد مع اللاعب زين الدين بلعيد. ومقابل صفقة إنتقال قُدرت بـ500 ألف أورو. بالإضافة الحصول على نسبة معينة من صفقة إنتقال اللاعب مستقبلا.

وأوضح المصدر، أن المدافع زين الدين بلعيد، سيجتاز الفحص الطبي مع ناديه الجديد، الأسبوع المقبل.

كما أشار ذات المصدر، أن زين الدين بلعيد، رفض الإنتقال إلى صفوف النادي الأهلي المصري. وكل العروض التي وصلته من الأندية السعودية، وفضل الإحتراف بأوروبا الموسم المقبل.