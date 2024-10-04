بلعيد يرد على تصريحات قندوسي بخصوص فشل صفقة انتقاله إلى الأهلي

كشف المدافع الدولي الجزائري، زين الدين بلعيد، مستجدات بخصوص فشل صفقة انتقاله من اتحاد العاصمة إلى الأهلي المصري. خلال الميركاتو الصيفي المنقضي.

وأدلى المدافع الجزائري المحترف في صفوف نادي سينت ترودينس البلجيكي، بتصريحات مرسلة عن طريق والده، لموقع “أهل مصر“، اليوم الجمعة: “النادي الأهلي تعامل معي بكل احترافية ولم يفرض عليَّ أي وكيل”.

وتابع المتحدث: “المفاوضات سارت باحترافية واحترام، و أمير توفيق، مدير التعاقدات بنادي الأهلي، شخص محترم جدا”.

وأوضح: “عرض الأهلي كان محترما، وعدم انضمامي إليه كان بسبب رياضي، لأني كنت أريد اللعب في أوروبا”.

وتأتي هذه التصريحات من اللاعب، زين الدين بلعيد، لترد على مواطنه لاعب نادي الأهلي، أحمد قندوسي، المعار إلى نادي سيراميكا، الذي صرح، أمس الخميس، بأن سب فشل صفقة انتقال بلعيد إلى الأهلي هو اشتراط بعض الأطراف على اللاعب تغيير وكيل أعماله.