بلعيد يشارك في أول حصة تدريبية مع ناديه الجديد

باشر الدولي الجزائري زين الدين بلعيد، اليوم الإثنين، التحضيرات الصيفية مع ناديه الجديد سانت تروند البلجيكي، استعدادا للموسم الجديد.

وبعد تقديمه الأسبوع الماضي بصفة رسميا من طرف إدارة ناديه سانت تروند البلجيكي، باشر بلعيد الأمور الجدية مع فريقه.

وظهر بلعيد، إلى جانب بقية زملائه الجدد في الحصة التدريبية التي أجراها فريقه، تحت أنظار مدربه.

يذكر أن زين الدين بلعيد، يخوض أول تجربة احترافية في مشواره الكروي، مع نادي سانت تروند البلجيكي، الذي انضم اليه الصيف الجاري، قادما من اتحاد العاصمة.