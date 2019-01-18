بلعيد يصف إستدعاء الهيئة الناخبة باللاحدث

إعتبر عبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل، أن إستدعاء رئيس الجمهورية بوتفليقة، للهيئة الناخبة تحسبا للإنتخابات يعد بالأمر العادي.

وقال بلعيد، خلال ندوة صحفية نشطها اليوم الجمعة، أن إستدعاء الهيئة الناخبة، تحسبا للإنتخابات الرئاسية المقبلة، يعد بالنسبة لتشكيلته السيايسة اللاحدث.

مؤكدا أن الحزب، سيدخل الإنتخابات المقبلة بخطاب صادق، يهدف إلى زرع الأمل ،وبرنامج واعد يحمل مشروع مجتمع متكامل.

وأوضح بلعيد، أن قرار دخول حزب جبهة المستقبل غمار الرئاسيات المقبلة، جاء بموافقة جميع المشاركين في مؤتمره الثاني.

وقد وقع رئيس الجمهورية، اليوم الجمعة، مرسوما رئاسيا، يتضمن إستدعاء الهيئة الناخبة، تحسبا للإنتخابات الرئاسية.