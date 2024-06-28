بلعيد يطير إلى بلجيكا لمباشرة مغامرته الجديدة

غادر المدافع الدولي الجزائري زين الدين بلعيد، اليوم الجمعة، أرض الوطن، متجها إلى بلجيكا، لمباشرة تجربته الجديدة.

وظهر زيم الدين بلعيد، اليوم الجمعة، بمطار “هواري بومدين”، قبل شده الرحال إلى بلجيكا، للالتحاق بفريقه الجديد سان تروند.

ومن المقرر أن يخوض الدولي الجزائري تحضيراته الصيفية مع فريقه الجديد، تحسبا للموسم الكروي المقبل

يذكر أن زين الدين بلعيد، رسّم مغادرته هذا الصيف مغادرته فريق اتحاد العاصمة، لخوض أول تجربة احترافية في مشواره مع نادي سان تروند البلجيكي.