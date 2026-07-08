بلعيد يقترب من الالتحاق بالدوري السعودي

رشّحت تقارير صحفية سعودية، المدافع الدولي الجزائري، زين الدين بلعيد، لمغادرة ناديه شبيبة القبائل، والالتحاق بدوري “روشن” السعودي.

والتحق بلعيد، صيف 2025 بشبيبة القبائل، بعقد يستمر إلى 2028، بعد تجربة احترافية لموسم واحد، بألوان نادي سانت تروند البلجيكي.

وأفادت صحيفة “الرياضية” السعودية، أن نادي التعاون، اقترب من ضم بلعيد، خلال فترة التحويلات الصيفية.

كما أوضحت الصحيفة السعودية، نقلا عن مصادرها الخاصة، أن مسؤولي نادي التعاون، يتواجدون في مرحلة جد متقدمة مع نظرائهم من شبيبة القبائل، من أجل حسم الصفقة.

مشيرة إلى أن النادي السعودي، يستعد لدفع الشرط الجزائي في عقد بلعيد، الذي شارك مؤخرا مع “الخضر” في مونديال 2026، والبالغ مليون أورو، بهدف تسريع الصفقة.

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