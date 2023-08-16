بلعيد يمدد عقده مع اتحاد العاصمة

مدد المدافع الدولي الجزائري، زين الدين بلعيد، اليوم الأربعاء، عقده مع فريقه اتحاد العاصمة، ضمن الميركات الصيفي الجاري.

وأعلنت إدارة الاتحاد، عبر صفحتها الرسمية، عن توقيه بلعيد، على عقد جديد مع الفريق، بعد اتفاق الطرفان على كل التفاصيل.

كما أوضح مسؤولي النادي العاصمي، بأن مدافعهم المحوري، سيواصل مشواره مع الفريق إلى غاية 2026.

يذكر أن زين الدين بلعيد (24 عاما)، يعد من أهم ركائز فريق اتحاد العاصمة، التي يعول عليها المدرب عبد الحق بن شيخة، في الموسم المقبل.