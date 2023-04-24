بلعيد ينال أعلى تنقيط في مواجهة الجيش الملكي

تألق المدافع الدولي الجزائري زين الدين بلعيد، أمس الأحد، في مواجهة فريقه إتحاد العاصمة ضد الجيش الملكي، في إطار ذهاب دور ربع النهائي لكأس الكنفدرالية الإفريقية.

وحسب موقع “صوفا سبور” المتخصص في الإحصائيات، فقد نال المدافع بلعيد أعلى تنقيط في المواجهة التي إنتهت بفوز فريقه بثنائية نظيفة.

وشارك بلعيد طيلة أطوار اللقاء، وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 62 من عمر المواجهة، ونال تنقيط 7.7.

كما أدى بلعيد دوره دفاعيا على أكمل وجه، إذ عرفت دقة تمريراته نجاحا بنسبة 75%، ومرر 10 كرات طويلة ناجحة من أصل 17 تمريرة.

وقام بلعيد بتدخلين ناجحين على الكرة، وفاز بأربعة إلتحامات من أصل ستة، وتشتيت واحد للكرة.