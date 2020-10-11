بلعيد ينضم رسميا لإتحاد العاصمة

أعلن نادي إتحاد العاصمة، عن انضمام المدافع المحوري، زين الدين بلعيد لصفوف الفريق بصفة رسميا.

وجاء في بيان نشره الحساب الرسمي للفريق في الفايسبوك: “يسر إدارة اتحاد العاصمة إبلاغكم بأنه تم التوصل إلى اتفاق مع المدافع المحوري لفريق نصر حسين داي زين الدين بلعيد لتوقيع على عقد مدته أربع سنوات”

“التوقيع سيتم بعد الفحوصات الطبية اليوم واختبار PCR”.

“بلعيد، الذي تنقل إلى المدرسة العليا للفندقة و الإطعام بعين بنيان، لأول مرة هذا الأحد 11 أكتوبر 2020 على الساعة 10 صباحًا و إلتقى المدير الرياضي عنتر يحي و سينضم إلى زملائه الجدد في مستغانم ، الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 ، للمشاركة في التربص التحضيري”.