بلعيد ينقاد لهزيمة نكراء في الدوري البلجيكي

تعرض المدافع الدولي الجزائري، زين الدين بلعيد، اليوم السبت، لهزيمة قاسية، رفقة فريقه سينت ترودينس، في إطار الجولة 15 من الدوري البلجيكي.

وشارك مدافع الخضر، أساسيا، وفي كامل أطوار المواجهة التي جمعت فريقه أمام كلوب بروج، صاحب المركز الثاني في الدوري البلجيكي برصيد 28 نقطة.

وخسر بلعيد رفقة فريقه، هذه المواجهة بنتيجة ثقيلة، سبعة أهداف دون رد. ونال المدافع الجزائري تنقيط 6.2 في هذه المواجهة.

للإشارة، خاض المدافع، زين الدين بلعيد، هذا الموسم 327 منذ إنطلاق الموسم، من أصل أربع مواجهات هذا الموسم في الدوري البلجيكي.