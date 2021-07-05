بلعيد يهنئ الشعب الجزائري بمناسبة عيد الإستقلال
بقلم عبدالوهاب بوبقرة
قدّم رئيس جبهة المستقبل، عبدالعزيز بلعيد، اليوم الإثنين، تهانيه الحارة للشعب الجزائري بمناسبة عيدي الإستقلال والشباب المصادف للخامس جويلية من كل سنة.
وجاء في رسالة التهنئة:”بمناسبة الذكرى التاسعة والخمسون للاحتفال بعيدي الاستقلال و الشباب المصادف ليوم الخامس جويلية 2021 أتقدم بأحر التهاني للشعب الجزائري راجيا من المولى عز وجل دوام العافية والازدهار والرخاء لوطننا العزيز، تحيا الجزائر والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار.”
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