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الوطني

بلعيد يهنئ الشعب الجزائري بمناسبة عيد الإستقلال

بقلم عبدالوهاب بوبقرة
بلعيد يهنئ الشعب الجزائري بمناسبة عيد الإستقلال
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قدّم رئيس جبهة المستقبل، عبدالعزيز بلعيد، اليوم الإثنين، تهانيه الحارة للشعب الجزائري بمناسبة عيدي الإستقلال والشباب المصادف للخامس جويلية من كل سنة.

وجاء في رسالة التهنئة:”بمناسبة الذكرى التاسعة والخمسون للاحتفال بعيدي الاستقلال و الشباب المصادف ليوم الخامس جويلية 2021 أتقدم بأحر التهاني للشعب الجزائري راجيا من المولى عز وجل دوام العافية والازدهار والرخاء لوطننا العزيز، تحيا الجزائر والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار.”

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