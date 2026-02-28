بلغالي:”خيار الجزائر من القلب… و هذا هو حُلمي”

تحدث الدولي الجزائري، رفيق بلغالي، عن مسيرته الاحترافية واختياره تمثيل الجزائر رغم إمكانية اللعب لبلجيكا، مؤكدًا أن القرار كان عاطفيًا بحتًا.

أوضح بلغالي في حديقه لموقع “فوت ميركاتو”، اليوم السبت، أنه لم تكن لديه أي نية لتمثيل المنتخب البلجيكي، حتى في عزّ الجيل الذهبي هناك، مضيفًا أن حلمه منذ الصغر كان ارتداء قميص الجزائر، متأثرًا بإنجازات “الخضر” خاصة في مونديال 2014 وتتويج “كان” 2019.

كما عبّر عن سعادته باللعب خلف رياض محرز، الذي وصفه بالقدوة والنموذج الملهم، معتبرًا أن اللعب إلى جانبه “شيء مميز لا يحدث كل يوم”.

وعن انتقاله إلى هيلاس فيرونا، أوضح بلغالي أن اختياره الدوري الإيطالي كان مدروسًا، نظرًا للطابع التكتيكي والدفاعي للبطولة، ما يساعده على التطور كلاعب رواق.

كما أشار إلى أن اللعب في إيطاليا يعزز فرصه في التواجد الدائم مع المنتخب. وأكد أن التأقلم لم يكن سهلًا في البداية، لكنه سرعان ما وجد توازنه، خاصة مع حصوله على دقائق لعب منتظمة.

كما لم يُخف بلغالي طموحه في الانتقال إلى نادٍ أكبر مستقبلًا، مشيرًا إلى اهتمام أندية كبرى بخدماته، ومؤكدًا أن اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز يبقى حلمه الأكبر.

وختم حديثه بالتأكيد أن المشاركة في دوري أبطال أوروبا هدف يسعى لتحقيقه قريبًا، معتبرًا أن الطريق لا يزال طويلًا، لكنه يملك الطموح والإرادة لبلوغ أعلى المستويات.