بلغالي: “آمل أن نقدم مستويات كبيرة ونتأهل إلى المونديال”

عبّر الوافد الجديد على التشكيلة الوطنية، رفيق بلغالي، عن سعادته الكبيرة، بتمثيل “الخضر” لأول مرة، بعدما سبق له اللعب رفقة منتخب أقل من 23 سنة.

وفي تصريحات خص بها قناة “الفاف” على هامش أول حصة تدريبية أمس الاثنين. تحسبا لمواجهتي الصومال وأوغندا، ضمن تصفيات المونديال، قال بلغالي: “التواجد هنا أمر رائع، لاسيما وأنها المرة الأولى بالنسبة لي”.

وواصل مدافع هيلاس فيرونا الايطالي: “إنها لحظات مهمة بالنسبة لي.. انا سعيد وأتشرف بالتواجد هنا”.

كما أبرز بلغالي، المرشح للتواجد أساسيا في الرواق الأيمن من دفاع “الخضر”. خلال مواجهتي الصومال وأوغندا، أنه يأمل في أن يقدم المنتخب مستويات قوية، ويحقق الفوز ويضمن عبوره إلى كأس العالم.