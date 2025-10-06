بلغالي: “أحلم بلعب “الكان” و”المونديال” مع الخضر”

أكد الوافد الجديد على تشكيلة المنتخب الوطني، رفيق بلغالي، أنه يستهدف خوض غمار منافستي كأس إفريقيا 2025 ومونديال 2026 رفقة “الخضر”.

وتلقى مدافع هيلاس فيرونا الايطالي، استدعاء من الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش. لأول مرة تحسبا لمواجهتي الصومال وأوغندا، شهر أكتوبر الجاري، بعدما سبق له أن مثل سابقا منتخب أقل من 23 سنة.

وفي تصريحات عبر برنامج “TAKE A SEAT” الذي يبث عبر “اليوتيوب” أوضح بلغالي. أن المنتخب الجزائري، يعتبر منذ زمن حلم كبير بالنسبة له، رافضا فكرة اللعب للمنتخب البلجيكي.

قبل أن يستدرك: “الجزائر؟ هذا الشتاء هناك كأس إفريقيا في المغرب والصيف كأس العالم في امريكا.. هما الهدفين الأقرب لتحقيقهما، أريد ذلك بشدة، وبتمنى بتوفيق من الله تحقيق هذا الأمر”.

وواصل بلغالي، الذي حقق أخيرا حمله بحمل ألوان المنتخب الأول قائلا: “علي فقط ان أظهر امكانياتي وأنا افعل ذلك.. كما أريد لعب منافسة دوري أبطال أوروبا”.