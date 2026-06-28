بلغالي: “أردنا الفوز.. والتعادل أمام النمسا يثبت قوتنا وشخصيتنا”

أعرب مدافع المنتخب الوطني، رفيق بلغالي، عن رغبته الشديدة التي كانت تحدو اللاعبين لتحقيق الانتصار أمام النمسا، مؤكداً في الوقت ذاته ارتياحه الكبير لنتيجة التعادل المثيرة التي وضعت “الخضر” رسمياً في الدور القادم من نهائيات كأس العالم 2026.

وفي تصريح خصّ به التلفزيون العمومي عقب نهاية اللقاء الجنوني، قال مسجل الهدف الأول للخضر: “لقد دخلنا أرضية الميدان وكنا نعمل من أجل تحقيق الفوز لا غير، لكننا في النهاية راضون جداً عن نتيجة التعادل بالنظر لمجريات اللقاء”.

وأضاف مدافع “الخضر” والوجه الأبرز في الشوط الأول: “أظن أننا قدمنا مباراة جيدة تكتيكياً وبدنياً، والسيناريو سار في مجمله كما كنا نحب ونخطط له قبل صافرة البداية”.

ولم يخفِ بلغالي سعادته الكبيرة بالمردود الجماعي للفريق وبالمستوى الذي ظهر به شخصياً، مردفاً: “أنا سعيد جداً بهذا التأهل وبالمردود القوي الذي قدمناه أمام منافس أوروبي عنيد”.

وفي ختام حديثه، أبدى المدافع الشاب نضجاً كبيراً بتركيزه الفوري على اللقاء القادم ضد سويسرا، قائلاً: “الآن طوينا صفحة المجموعات، ويجب علينا العودة سريعاً إلى العمل الشاق والتركيز الكامل على مهمتنا الجديدة في الدور ثمن النهائي”.