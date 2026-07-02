بلغالي: “التسجيل في كأس العالم حلم الطفولة وأقدم دائما أفضل ما لدي للمنتخب”

أبدى الدولي الجزائري، رفيق بلغالي، سعادته الكبير بتسجيل أول أهدافه في كأس العالم، والذي سجله ضد منتخب النمسا، مؤكدا في ذات الوقت سعيه دائما لتقديم أفضل ما لديه مع الخضر، بهدف ضمان التأهل.

وصرح بلغالي، في المنطقة المختلطة التي تسبق مباراة سويسرا: “التسجيل في كأس العالم كان حلم الطفولة بالنسبة لي، وأنا جد سعيد بذلك”.

كما أضاف الدولي الجزائري: “الأهم بالنسبة هو ضمان التأهل، وأنا أسعى في كل مباراة على تقديم أفضل ما لدي”.

وتابع رفيق بلغالي: “اللعب للمنتخب الوطني، يجعلني دائما أعمل على تقديم أفضل ما لدي، وهذا هو الأهم”.