بلغالي بعد دعوة الخُضر: “حلم أصبح حقيقة”

أبدى الوافد الجديد للمنتخب الوطني، رفيق بلغالي، سعادته الكبيرة بتلقيه دعوة الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، ضمن قائمة التربص القادم.

ونشر رفيق بلغالي، صورة له بقميص المنتخب الوطني، عبر صفحته الرسمية على إنستغرام، وكتب: “حلم أصبح حقيقة، يشرّفني أن أتلقى دعوتي الأولى لتمثيل بلدي، تحيا الجزائر”.

وستكون الفرصة مواتية للمدافع الأيمن لفريق هيلاس فيرونا الإيطالي، للتألق بألوان المنتخب الوطني، بعد تراجع مستوى المدافع يوسف عطال منذ انتقاله إلى نادي السد القطري.