بلغالي تحت أنظار عمالقة إيطاليا قبل كأس إفريقيا

يواصل اللاعب الدولي الجزائري، رفيق بلغالي، خطف الأضواء في الدوري الإيطالي، بعد الأداء القوي الذي بصم عليه رفقة نادي هيلاس فيرونا منذ بداية الموسم الحالي.

ما جعله محط اهتمام كبار “الكالتشيو” قبل فترة التحويلات المقبلة.

وكشفت الإعلامي الإيطالي، نيكولو شيرا، أن كشافًا من نادي يوفنتوس حضر مواجهة فيرونا أمام أتالانتا لمتابعة بلغالي عن قرب. في خطوة تؤكد جدية اهتمام “السيدة العجوز” باللاعب، تحسبًا لإمكانية التحرك الرسمي لضمه مستقبلاً.

كما قام أيضًا كشافٌ من نادي إنتر ميلان بمعاينة اللاعب خلال مباراة جنوى - فيرونا، قبل ثلاثة أسابيع، ما يعكس المنافسة المحتدمة بين قطبي إيطاليا على خدماته.

هذا الاهتمام المتزايد يعود إلى التطور اللافت في مستوى بلغالي، سواء من حيث الانضباط التكتيكي أو المردود البدني. إلى جانب قدرته على تقديم الإضافة في أكثر من مركز، وهو ما يرفع من قيمته الفنية في سوق الانتقالات.

وعلى الصعيد الدولي، سيكون بلغالي حاضرًا ضمن قائمة المنتخب الجزائري المعنية بالمشاركة في كأس أمم إفريقيا المقبلة. وهو موعد قد يشكل محطة مفصلية في مسيرته، إذ يمنحه فرصة لإبراز إمكاناته على مستوى قاري، وزيادة أسهمه لدى الأندية الأوروبية الكبرى.

في ظل هذه المعطيات، يبدو أن الأسابيع القادمة ستكون حاسمة في مستقبل لاعب الخُضر، بين مواصلة التألق مع فيرونا أو خوض تجربة جديدة مع أحد عمالقة الكرة الإيطالية، في انتظار ما ستسفر عنه تحركات الأندية خلال الميركاتو القادم.