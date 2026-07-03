بلغالي: “جاهزون لدخول التاريخ أمام سويسرا.. وهذا هو مفتاح الفوز”

أكّد مدافع المنتخب الوطني، رفيق بلغالي، جاهزية “محاربي الصحراء” التامة للمواجهة المصيرية المرتقبة أمام منتخب سويسرا، لحساب الدور الثاني من نهائيات كأس العالم، مشيراً إلى أن المجموعة استعدت بالشكل الأمثل لدخول التاريخ.

وفي تصريحات خصّ بها موقع “الفيفا” الذي نقلها التلفزيون العمومي قبل دقائق من انطلاق المباراة التاريخية، قال بلغالي: “نحن جاهزون تماماً للمباراة، لقد حضرنا بشكل جيّد طيلة الفترة الماضية، والجميع دون استثناء في أتم الاستعداد لرفع التحدي ودخول أرضية الميدان”.

وفي قراءته الفنية المسبقة لكيفية إدارة اللقاء، كشف مدافع “الخضر” عن المفاتيح التكتيكية التي سيعتمد عليها الطاقم الفني للإطاحة بالمنتخب السويسري، قائلاً: “سنركز على اللعب بين الخطوط، والبحث عن التفاهم والانسجام التام من الجانب التقني فوق أرضية الميدان، تماماً مثلما فعلنا في مباراة النمسا السابقة؛ أظن أن هذين الأمرين هما مفتاح الفوز وضرورة حتمية لتجاوز عقبة هذا الدور”.

وعن الأجواء السائدة داخل تشكيلة التشكيلة الوطنية والضغط المحيط باللقاء، قلل بلغالي من حجم الضغوطات مؤكداً التركيز العالي للاعبين: “كلنا سنلعب هذه المباراة بتركيز مطلق ولا نفكر في أي شيء آخر سوى تقديم كل ما لدينا. نحن ندرك جيداً أن هذه المواجهة ستكون تاريخية بالنسبة لنا كلاعبين وللكرة الجزائرية”.

واختتم رفيق بلغالي تصريحاته عن الدعم الكبير قائلاً: “الكثير من الآراء والتشجيعات دعمتنا ووقفت إلى جانبنا، وهو الأمر الذي يمنحنا حافزاً إضافياً”.