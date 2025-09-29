بلغالي جديد “الخضر” في تربص أكتوبر !

دخل مدافع نادي هيلاس فيرونا الايطالي، رفيق بلغالي، دائرة اهتمامات الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، تحسبا لتربص أكتوبر الداخل.

وسيكون “الخضر” خلال فترة التوقف الدولي الخاصة بشهر أكتوبر المقبل، على موعد مع مواجهتين حاسمتين في سباق التأهل إلى مونديال 2026. حينما يلاقي بمدينة وهران. منتخب الصومال، يوم الـ 9 أكتوبر، قبل مواجهة أوغندا، بتيزي وزو يوم الـ 14 من الشهر ذاته. برسم الجولتين ما قبل الأخيرة والأخيرة.

وكشف الصحفي الفرانكو جزائري، نبيل جليت، أن بلغالي. المتألق في سماء “السيري أ” تلقى استدعاء أوليا من أجل التواجد ضمن قائمة “الخضر” المعنية بتربص أكتوبر الداخل.

كما أبرز ذات الصحفي، في تغريدة أطلقها عبر حسابه الشخصي، على منصة “إكس” أن بلغالي، يملك كل المؤهلات لمنافسة يوسف عطال. الذي تثير حالته البدنية القلق، على مكانة أساسية في المنتخب.

يُشار إلى أن صاحب الـ 22 ربيعا، الذي التحق بهيلاس فيرونا الصيف الماضي، قادما من ميشلين البلجيكي، وخاض إلى حد 5 لقاءات مع الفريق الايطالي. سبق له تمثيل “الخضر” في فئة أقل من 23 سنة.