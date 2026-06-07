بلغالي: “سنلعب المونديال بـ 100% من إمكاناتنا”

جدد المدافع الدولي الجزائري، رفيق بلغالي، فخره بتمثيل “الخضر” لاسيما في مناسبة كبيرة بحجم كأس العالم، مبرزا أن كل ما يعيشه كان “حلم الطفولة”.

وفي تصريحات من الحصة التدريبية الأخيرة التي جرت صبيحة اليوم الأحد، بسيدي موسى. قبل السفر مساء إلى كانساس الأمريكية، قال بلغالي: “سنحاول الظهور بأفضل صورة في المونديال وتشريف الراية الوطنية”.

وواصل مدافع هيلاس فيرونا، الذي يعتبر أحد الركائز التي يعول عليها فلاديمير بيتكوفينش، في كأس العالم 2026: “الجميع جاهز وسنلعب بـ 100% من إمكاناتنا”.

كما تحدث بلغالي، عن الدور الذي يلعبه القائد رياض محرز. في تأطير المجموعة وبشكل خاص الشبان، قائلا: “رياض أكثر من قائد بالنسبة لنا، هو بمثابة الأخ الأكبر ولا يتوقف عن توجيه النصائح لنا”.

“الفوز على هولندا مهم.. ولكننا مطالبون بتصحيح بعض النقائص”

عرج بلغالي، في تصريحاته للحديث عن الفوز الرائع الأربعاء الفارط. أمام هولندا وديا، بنتيجة 0-1، وقال: “الفوز المحقق أمام منتخب كبير يُعد نتيجة إيجابية”.

قبل أن يستدرك: “لكن هذا الفوز لا يمنعنا من مواصلة العمل على تصحيح بعض النقائص وتحسين نقاط الضعف قبل خوض المباراة الأولى في المونديال”.

“سنقدم كل شيء لجعل الشعب فخورا بنا”

في ختام تصريحاته، أكد مدافع هيلاس فيرونا الايطالي. أن التشكيلة الوطنية ستقدم كل ما لديها في مونديال 2026، من أجل جعل الجزائريين فخورين بمنتخبهم.

وختم بلغالي: “سنبذل كل ما في وسعنا من أجلكم، ومن أجل أنفسنا وعائلاتنا. ومن أجل الجزائر كلها.. هدفنا هو تشريف بلدنا وإسعاد الشعب الجزائري وجعله فخورا بنا، وأتمنى أن نكون في مستوى التطلعات.”

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