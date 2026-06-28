بلغالي: “سويسرا منافس قوي وسنعمل على التحضير له جيدا”

أبدى الدولي الجزائري، رفيق بلغالي، رأيه بخصوص منافسهم المقبل في الدور الـ32 من كأس العالم 2026، منتخب سويسرا، معترفا بقوة هذا الأخير.

وصرح بلغالي، عقب تعادلهم ضد النمسا، وضمان تأهلهم للدور الـ32 من كأس العالم: “ندرك بأن سويسرا تملك منتخب جيد”.

كما أضاف: “المدرب فلاديمير بيتكوفيتش، سبق له الإضراف على تدريب منتخب سويسرا، وحدثنا عنهم”.

وتابع رفيق بلغالي: “علينا التحضير كما ينبغي، استعدادا لمواجهة سويسرا، وسنفوز عليهم انشاء الله”.