بلغالي على رادار عملاق إيطاليا

برز اسم الدولي الجزائري، ولاعب نادي هيلاس فيرونا، رفيق بلغالي، على رادار أحد عمالقة الكرة الإيطالية، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكشف الصحفي الإيطالي المختص في أخبار الانتقالات نيكولو شيرا أن اسم بلغالي عُرض خلال الأيام الأخيرة على إدارة ميلان عبر أحد الوسطاء، في ظل بحث “الروسونيري” عن تدعيم مركز الظهير الأيمن قبل انطلاق الموسم الجديد.

وبحسب المصدر ذاته، فإن نادي هيلاس فيرونا لن يتخلى عن خدمات اللاعب بأقل من 13 إلى 15 مليون يورو، وهو المبلغ الذي قد يحدد مصير الصفقة خلال الأسابيع المقبلة.

ورغم عدم وجود مفاوضات رسمية حتى الآن، إلا أن مجرد طرح اسم الدولي الجزائري على طاولة أحد عمالقة الكرة الإيطالية يعكس القيمة التي بات يتمتع بها، خاصة بعد المستويات التي قدمها في الدوري الإيطالي.