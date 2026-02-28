بلغالي متحدثا عن مواجهة الأرجنتين:”كل شيء ممكن في كرة القدم”

كشف الدولي الجزائري، ولاعب نادي هيلاس فيرونا الإيطالي، رفيق بلغالي، في حوار مطول مع موقع Foot Mercato الفرنسي، عن طموحاته الكبيرة مع “الخضر”.

مؤكدًا أن الجيل الحالي يملك كل المقومات للذهاب بعيدًا في نهائيات كأس العالم المقبلة.

بلغالي، الذي كان من مفاجآت الجزائر في كأس أمم إفريقيا الأخيرة، اعتبر أن المنتخب تطوّر مقارنة بالنسختين الماضيتين، رغم الإقصاء أمام نيجيريا في ربع النهائي.

وأرجع سبب الخروج إلى نقص الخبرة، موضحًا أن مثل هذه البطولات تُحسم بالتفاصيل، وأن أي تراجع في المستوى قد يكلف الفريق الإقصاء المباشر.

وأكد لاعب هيلاس فيرونا أن المجموعة كانت تؤمن بقدرتها على التتويج، مضيفًا:”جئنا من أجل الفوز بالكأس، وكنا نعتقد أننا نستطيع الذهاب حتى النهاية”.

وعن إمكانية مواجهة منتخب المغرب، أبدى بلغالي أسفه لعدم حدوثها، مؤكدًا أنها مباراة خاصة يتمنى خوضها يومًا ما، مشددًا على ثقته بقدرة الجزائر على الفوز لو أُقيمت المواجهة.

كما شدد بلغالي على أن المنتخب لا يشعر بالخوف رغم قوة المنافسين، حتى في حال مواجهة منتخب الأرجنتين حامل لقب كأس العالم، قائلاً:”في كرة القدم كل شيء ممكن، ومع اللاعبين الذين نملكهم يمكننا تحقيق شيء كبير”.

وختم لاعب الخضر حديثه بالتأكيد أن هدفه الأكبر يبقى التتويج بكأس إفريقيا، معتبرًا أن رفع اللقب القاري يبقى إنجازًا استثنائيًا لا يقل قيمة عن الذهاب بعيدًا في المونديال.