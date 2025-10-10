بلغالي… من حلم الطفولة إلى أول ظهور مشرف بألوان المنتخب الوطني

دخل الوافد الجديد للمنتخب الوطني، رفيق بلغالي، التاريخ من أوسع أبوابه، بعدما شارك لأول مرة مع المنتخب الوطني الجزائري في المباراة التي جمعت “الخضر” بمنتخب الصومال.

ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، والتي انتهت بفوز الجزائر بثلاثية نظيفة وتأهلها الرسمي إلى المونديال.

المشاركة الأولى لبلغالي لم تكن عادية، إذ خاض 90 دقيقة كاملة قدّم خلالها أداءً راقياً عكس نضجه الكروي وثقته الكبيرة فوق أرضية الميدان.

اللاعب أبان عن انسجام سريع مع زملائه، وأثبت أنه قادر على تقديم الإضافة المطلوبة بفضل روحه القتالية وذكائه في التمركز وتعامله الهادئ مع الكرة تحت الضغط.

وما زاد من رمزية هذه اللحظة هو حضور عائلة اللاعب في مدرجات ملعب ميلود هدفي بوهران، حيث حرصت على تشجيعه ودعمه منذ لحظة دخوله أرضية الميدان وحتى صافرة النهاية، في مشهد مؤثر اختلطت فيه دموع الفخر بفرحة الإنجاز.

و عبّر بلغالي عن مشاعره بكلمات مؤثرة نشرها، اليوم الجمعة، عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيها:””أول مشاركة. 90 دقيقة. التأهل إلى كأس العالم. حلم الطفولة أصبح حقيقة فخور بتمثيل بلدي… الحمد لله تحيا الجزائر”.

بهذه العبارات البسيطة والمعبّرة، لخّص بلغالي إحساسه وهو يحقق حلم الطفولة بالظهور في قميص المنتخب الوطني وتمثيل بلاده في واحدة من أهم المحطات الكروية.

كما تفاعلت الجماهير الجزائرية بقوة مع منشور اللاعب، حيث انهالت عليه رسائل التهاني والتشجيع، مثمنةً أدائه المميز في أول تجربة دولية له، ومعتبرةً إياه من الأسماء الواعدة التي يمكن أن تُشكّل مستقبل “الخضر”.