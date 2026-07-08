بلغالي يشعل الصراع بين الأندية الإيطالية

يتواجد الدولي الجزائري، رفيق بلغالي، في الميركاتو الصيفي الجاري، محل اهتمام العديد من الأندية الإيطالية، الساعية للظفر بخدماته.

وكشف موقع “tggialloblu” الايطالي، عن تواجد، بلغالي، ضمن أبرز اهتمامات مسؤولي نادي فيورنتينا.

كما أكد موقع “tuttobolognaweb”، من جهته، وضع مسؤولي نادي بولونيا، اسم الدولي الجزائري، ضمن قائمة اهتماماتهم في الميركاتو الصيفي الجاري.

وكان رفيق بلغالي، قد جذب في وقت سابق، اهتمام أندية أخرى، على غرار كل من أودينيز، وروما، بتألقه خلال الموسم الماضي، وفي كأس العالم رفقة المنتخب الوطني.