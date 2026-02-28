بلغالي يشيد بـ بيتكوفيتش ويكشف كواليس “الكان”

تطرق الظهير الأيمن للخضر، رفيق بلغالي، إلى الدور الذي لعبه الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش في كأس أمم إفريقيا الأخيرة.

وفي حواره مع موقع Foot Mercato، اليوم السبت، أكد بلغالي، أن المدرب بيتكوفيتش، منح المجموعة ثقة كبيرة ورؤية واضحة.

وأوضح بلغالي أن بيتكوفيتش كان يطالب اللاعبين بالفوز في كل مباراة دون حسابات، حتى بعد ضمان التأهل من دور المجموعات، وهو ما يعكس عقلية تنافسية عالية داخل الطاقم الفني.

وأضاف أن الانسجام بين اللاعبين، خاصة بين العناصر الشابة وأصحاب الخبرة، شكّل نقطة قوة حقيقية للمنتخب.

كما خصّ بلغالي زميله إبراهيم مازة بإشادة خاصة، معتبرًا إياه أحد أكبر المواهب في جيله، وقادرًا على بلوغ مستويات أعلى مستقبلًا.

وأكد أن الجيل الحالي يملك مزيجًا من الشباب والطموح مع لاعبين ذوي خبرة، ما يفتح الباب لتحقيق إنجازات كبيرة في السنوات القادمة.