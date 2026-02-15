بلغالي يصاب مجددا ويغادر بعد 17 دقيقة !

تلقى المدافع الدولي الجزائري رفيق بلغالي، اليوم الأحد، صدمة جديدة بعد تعرضه لإصابة خلال مباراة ناديه هيلاس فيرونا الجارية حاليا أمام بارما.

وعاد بلغالي، بمناسبة اللقاء المندرج ضمن الجولة الـ25 من “السيري أ”، للمشاركة مع فريقه بعد غياب طويل استمر لشهر ونصف. بسبب إصابته في الـ”كان” رفقة “الخضر”.

غير أن بلغالي، اكتفى بـ 17 دقيقة فقط، قبل أن يسقط أرضا ويطالب باستبداله. بسبب تجدد إصابته القديمة على مستوى الكاحل. وغادر أرضية الميدان في الدقيقة الـ 20، لصالح زميله الايفواري جان دانيال أكبا أكبرو.

وكان لاعب “الخضر” يأمل في استعادة نشوة المنافسة مع ناديه الإيطالي، لضمان مشاركته في تربص مارس القادم، لكن الإصابة الجديدة قد تقلص حظوظه في التواجد ضمن مخططات بيتكوفيتش. تحضيرا لمونديال 2026.

