بلغالي يطمئن بيتكوفيتش قبل تربص مارس

تلقى الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، أخبارا سارة، قادمة من ايطاليا، قبل التربص المرتقب شهر مارس الداخل، تحضيرا لمونديال 2026، بخصوص جاهزية المدافع رفيق بلغالي.

وشهدت التشكيلة الأساسية لنادي هيلاس فيرونا، التي ستلاقي اليوم الأحد، نادي بارما، ضمن فعاليات الجولة الـ 25 من “السيري أ” تواجد بلغالي.

ولم يشارك الدولي الجزائري، في أي مباراة مع ناديه منذ نهاية التزاماته مع “الخضر” في كأس أمم إفريقيا. بسبب إصابة تعرض لها في مباراة ربع النهائي أمام نيجيريا، يوم الـ 10 جانفي الفارط.

بينما يعود آخر ظهور، لبلغالي، في “السيري أ” إلى تاريخ الـ 14 ديسمبر 2025. بمناسبة لقاء الجولة الـ 15 أمام فيورنتينا. قبل أن يلتحق بـ”الخضر” تحسبا للمشاركة في الـ “كان”.