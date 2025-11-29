بلغالي يوقّع أول أهدافه هذا الموسم في الدوري الإيطالي

سجّل الدولي الجزائري، رفيق بلغالي، اليوم السبت، أول أهدافه هذا الموسم في منافسات “الكالتشيو” الإيطالي.

خلال المواجهة التي جمعت فريقه هيلاس فيرونا بنظيره جينوى لحساب الجولة الثالثة عشرة من الدوري.

ودخل بلغالي المواجهة أساسيًا وقدم أداءً مقبولًا طيلة الدقائق التي لعبها قبل خروجه في الدقيقة 81.

وتمكن لاعب الخضر من توقيع الهدف الوحيد لفريقه في الدقيقة 21، بعد متابعة جيدة وتمركز مثالي داخل منطقة العمليات، ليمنح فيرونا أفضلية مبكرة لم تدم طويلًا، إذ انتهى اللقاء بفوز جينوى، بهدفين مقابل هدف.

ورغم الخسارة، حصد بلغالي تنقيط 7.6، وهو من أعلى التقييمات داخل فريقه، نظير مردوده الجيد وتحركاته المؤثرة في الخط الأمامي.

ليؤكد تطوّر مستواه ورغبته في استعادة مكانته ضمن تشكيلته الأساسية خلال بقية مشوار الموسم.

هدف بلغالي سيمنحه بكل تأكيد دفعة معنوية قوية في الأسابيع المقبلة، خاصة في ظل حاجة فيرونا لتحسين نتائجه للابتعاد عن مناطق الخطر في جدول الترتيب.