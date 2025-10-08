بلغالي: تمثيل الجزائر يمنحني شعورًا رائعًا وسنقاتل للفوز أمام الصومال”

عبّر اللاعب رفيق بلغالي، المحترف في صفوف نادي هيلاس فيرونا الإيطالي، عن سعادته الكبيرة بتلقي أول استدعاء له لتمثيل المنتخب الوطني الجزائري.

مؤكّدًا عزمه على تقديم كل ما لديه لتحقيق الفوز أمام الصومال.

وقال بلغالي في تصريحاته خلال المنطقة المختلطة بملعب ميلود هدفي: “سنقدّم حياتنا لتحقيق الفوز أمام الصومال. وأتمنى أن نتمكن من تحقيق الانتصار ومواصلة مشوار التأهل إلى المونديال”.

وأضاف: “تمثيل الجزائر يمنحني شعورًا رائعًا، وهدفنا إسعاد جمهورنا”.

ويعَدُّ بلغالي من بين الوجوه الجديدة التي يعوّل عليها الناخب الوطني في هذه المرحلة من التصفيات. إذ يسعى رفقة زملائه لقيادة “الخُضر” نحو تأهل جديد إلى كأس العالم 2026.