بلغة الأرقام.. “غوارديولا” يُهين “محرز” !

يواصل الفيلسوف الإسباني “بيب غوارديولا” تهميشه للنجم الجزائري “رياض محرز” في مباريات الدوري الإنجليزي.

“رياض محرز“، لعب في آخر 4 مباريات 22 دقيقة فقط وهو ما يعتبره البعض إهانة للنجم الجزائري.

النجم الجزائري في آخر 4 مباريات لم يشارك أمام وست بروميتش، لعب 18 دقيقة أمام ساوثامبتون، لم يشارك أمام نيوكاستل، ولعب 4 دقائق أمام تشيلسي.

رياض ليس بحاجة ليثبت نفسه لأنه يمتلك كل الإمكانيات والمقومات لكي يكون النجم الأول في “مانشستر سيتي”.

وبلغة الأرقام فإن “محرز” هو هداف الفريق في الدوري الإنجليزي غير أنه لم يحظى بثقة المدرب الكتالوني.